Er war einer der ersten "Lohndiener des Publikums"

Plus Vortrag im Stadtmuseum über den Teilzeit-Nördlinger Wilhelm Ludwig Wekhrlin, der sich im 18. Jahrhundert mit dem Nördlinger Bürgermeister und Stadtrat anlegte.

Wolfgang Wüst, emeritierter Professor an der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, hat vor zahlreichen Gästen im Nördlinger Stadtmuseum über das Schreiben und Denken in der Aufklärung, genauer den "Journalismus zwischen Satire, Haft und Zensur" referiert. Grundlage seiner Ausführung war die zwischen 1777 und 1778 erschienene – aber sehr kurzlebige – Wochenzeitschrift "Das Felleisen", die der 1729 in Botnang als Sohn eines Dorfpfarrers geborene Journalist und Schriftsteller Wilhelm Ludwig Wekhrlin in Nördlingen herausgab.

