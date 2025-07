Kürzlich fand im Technologie Centrum Westbayern eine erfolgreiche Gründer-Informationsveranstaltung statt, die Gründer und Interessierte aus der Region Donau-Ries ansprach. Organisiert vom TCW in Zusammenarbeit mit der HWK Schwaben und der IHK Schwaben, war die Veranstaltung ein voller Erfolg und bot den Teilnehmenden wertvolle Einblicke und Netzwerkmöglichkeiten. Zum ersten Mal wurde ein neues Konzept ausprobiert, bei dem alle Referenten – darunter Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Marketing und Banken – in kurzen drei bis fünf Minuten Pitches ihr Geschäftsfeld vorstellten. Diese innovative Vorgehensweise ermöglichte es den Gründer-Interessierten, schnell und gezielt wertvolle Informationen zu erhalten. Ein besonderer Höhepunkt war der Gastredner Malte Siegler, der über seine Erfahrungen der letzten Jahre sprach. Er teilte sowohl die Höhen als auch die Tiefen seiner unternehmerischen Reise und ermutigte die Teilnehmenden, den Mut zur Gründung zu finden. Ein zentrales Thema seiner Rede war, dass nicht alles planbar sei, und dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit essenzielle Eigenschaften für Gründer sind. Die Veranstaltung bot auch ausreichend Gelegenheit für Einzelgespräche mit den Referenten und den Austausch mit anderen Gründern und Interessierten. Die Gründer konnten so von wertvollen Tipps und Erfahrungen profitieren und wichtige Kontakte für ihre unternehmerische Zukunft knüpfen. Im Technologie Centrum Westbayern finden Gründer und solche, die es werden wollen, die ideale Unterstützung: Von kostenfreier Gründungsberatung und Netzwerkveranstaltungen bis hin zu modernen Büroräumen für den Start. Weitere Informationen und Veranstaltungen unter www.tcw-donau-ries.de

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Centrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis