Erfolgreiche THG-Teilnehmer am Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Auch in diesem Schuljahr stellten sich vier engagierte Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums der besonderen Herausforderung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen, und das mit großem Erfolg. Der Wettbewerb, der jedes Jahr bundesweit durchgeführt wird, fordert sprachliche Kreativität, Ausdrucksfähigkeit und interkulturelles Wissen. Die Teilnehmenden Elena Wirth, Lina Wunderlich, Julius Bast und Benno Sigg traten allesamt in der Kategorie SOLO in ihrer gewählten Fremdsprache Englisch an. Dabei verfassten sie Beiträge, bearbeiten anspruchsvolle Hör- und Leseverstehensaufgaben und zeigen ihr Können in vielfältigen Kommunikationssituationen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des THG beeindruckten durch ihre sprachliche Sicherheit, ihre originellen Ideen und ihre große Motivation. Sie investierten viel Zeit in die Vorbereitung – ob beim Schreiben von Texten, beim Aufnehmen kreativer Videos oder beim intensiven Training für die Wettbewerbsklausur. So zeigten sie, dass Fremdsprachenlernen weit über den Unterricht hinausgeht und dass man mit Begeisterung und Ausdauer Großes erreichen kann.

