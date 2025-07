Erfolgreicher Abschluss der neuen Seminarreihe „Der Weg zur Führungspersönlichkeit“

Im ersten Halbjahr 2025 fand erstmals unsere neue Seminarreihe „Der Weg zur Führungspersönlichkeit“ am Technologie Centrum Westbayern (TCW) statt – mit großem Erfolg. In sechs ganztägigen Modulen erhielten (angehende) Führungskräfte praxisnahe Impulse zur Weiterentwicklung ihrer persönlichen und kommunikativen Kompetenzen. Die Reihe richtete sich an Fach- und Nachwuchsführungskräfte und behandelte zentrale Aspekte moderner Führung: Gesprächsführung, Teamleitung, Stressbewältigung, Konfliktlösung, Selbstmanagement sowie ein authentisches Führungsverständnis. Referent war der erfahrene Trainer und Berater Uwe Hawlitzky, der die Inhalte lebendig, praxisnah und mit viel Engagement vermittelte. Die Resonanz war durchweg positiv. Einige Teilnehmende nutzten die Möglichkeit, sich für die komplette Reihe anzumelden – andere nahmen an einzelnen Modulen teil. Ziel der Reihe war es, Führungskräfte – und diejenigen, die es werden wollen – dabei zu unterstützen, ihre Rolle mit mehr Klarheit, Gelassenheit und Souveränität auszufüllen. Die Kombination aus fundierter Theorie und intensiver Selbsterfahrung machte die Module besonders wertvoll. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird die Seminarreihe im Herbst 2025 erneut angeboten – diesmal mit einem zusätzlichen Sondermodul. Neu ist zudem, dass die Reihe künftig als Zertifikatskurs durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des TCW Nördlingen im Bereich Veranstaltungen.

