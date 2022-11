Nördlingen

12:00 Uhr

Fotoband zum Stadtmauerfest vereint Erinnerung und Vorfreude

156 Seiten umfasst die Foto-Sammlung, die Dr. Wilfried Sponsel mit Sarah Wörz zum 14. Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen zusammengestellt hat.

Plus Dr. Wilfried Sponsel und Sarah Wörz verewigen mit dem Fotoband die Erinnerungen an das Stadtmauerfest. Auch für OB David Wittner ist die Sammlung wichtig.

Von Dominik Durner

Es sind bereits zweieinhalb Monate seit dem Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen vergangen, mittlerweile ist die Mittelalter- schon der Weihnachtsstimmung gewichen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wundert das nicht, Trommeln und Lagerfeuergeruch wurden längst durch "Last Christmas" und Zimt ersetzt. Pünktlich zum Start des Romantischen Weihnachtsmarktes und dem damit verbunden Endspurt in die Weihnachtszeit hält die Stadt Nördlingen aber noch einmal kurz inne – und lässt mit einem Fotoband das diesjährige Mittelalterspektakel Revue passieren.

