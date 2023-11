Erkunden Sie den neuen Gerd-Müller-Platz in unserer 360°-Tour

Von Jan-Luc Treumann - vor 60 Min. Artikel anhören Shape

Der Gerd-Müller-Platz in Nördlingen ist fertig: Schauen Sie ihn sich in vier Stationen in 360° an und lassen Sie sich vom Stadtbaumeister die Idee zum Platz erklären.

In einem Dreivierteljahr ist die Kreuzung Bergerstraße/Herrengasse komplett umgestaltet worden und wird nun Gerd-Müller-Platz genannt. Die Statue des berühmtesten Sohns der Stadt hat darin ihren Platz gefunden, doch das Areal macht noch mehr aus. Was, das können Sie selbst erkunden: Mit einer 360°-Kamera haben wir den Platz fotografiert, sodass Sie dort umher scrollen und ihn sich anschauen können. Sehen Sie noch einmal den Moment der Enthüllung der Statue und lauschen Sie Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann, der in fünf O-Tönen erklärt, warum der Platz so gestaltet wurde.

Folgen Sie den Pfeilen im eingebetteten 360°-Rundgang: Mit dem Finger am Handy oder mit Mausklicks am Computer können Sie den Platz rundherum ansehen und noch weitere interessante Details erforschen. Sie können den Rundgang auch mit den vier "Fullscreen"-Eckklammern auf den kompletten Bildschirm ausweiten.

