Ermittlung nach Unfallflucht: Passantin notiert sich Kennzeichen

Am Dienstagnachmittag fuhr in Nördlingen ein Mann einen Parkplatzpoller um. Trotz des Hinweises einer Passantin fuhr er davon, jetzt ermittelt die Polizei.

Ein älterer Mann hat am Dienstagnachmittag auf dem Großparkplatz in der Raiffeisenstraße in Nördlingen einen Poller umgefahren. Eine Passantin machte ihn darauf aufmerksam, der Unfallverursacher stecke aber lediglich den Poller wieder in die herausgerissene Verankerung und fuhr davon.

Laut Polizeibericht notierte sich die Frau deshalb das Kennzeichen und meldete den Schaden in Höhe von 500 Euro der Polizeiinspektion. Gegen den Unfallflüchtenden wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)