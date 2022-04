Erneut Auto in Nördlingen mit Farbe beschmiert

Zum wiederholten Mal wurde in Nördlingen zwischen Sonntag und Montag ein Wagen mit Farbe beschmiert. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Henkergasse in Nördlingen zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 11.15 Uhr, einen blauen Skoda beschmiert. Durch die aufgeschüttete blaue Farbe entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von knapp 1000 Euro.

In Nördlingen kam es bereits häufiger zu ähnlichen Fällen, bisher aber meist in der Straße An der Reimlinger Mauer. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 dringend um Hinweise. (AZ)