Erneut Beschränkungen für Corona-"Spaziergänge"

Die Behörden rechnen mit weiterem Corona-Protest in Nördlingen. Das Landratsamt ordnet für geplante Umzüge Maskenpflicht und Abstandsregeln an.

Das Landratsamt Donau-Ries hat für die im Internet angekündigten Veranstaltungen von Impfgegnern am Donnerstag, 30. Dezember, und am Montag, 2. Januar, in der Nördlinger Innenstadt erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, die die sogenannten "Spaziergänge" mit Auflagen belegt. Die Veranstaltungen sind insbesondere auf die Zeit zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr und auf das Stadtgebiet Nördlingen begrenzt, das Tragen einer FFP2-Maske ist für die Teilnehmer Pflicht und ein Abstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Das hat das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Möglicherweise nochmals mehr Teilnehmer

In der Verfügung heißt es unter anderem: "Da aufgrund der Erfahrungen vergangener Versammlungen davon auszugehen ist, dass zu dem über die sozialen Medien und Telegram-Chatgruppen aufgerufenen 'Abschlussspaziergang' am 30. Dezember und dem bereits angekündigten 'Spaziergang' am 3. Januar erneut keine Versammlungsanzeige erfolgen wird und eine Kooperation und Abstimmung mit den weiterhin anonym agierenden Initiatoren mit der Versammlungsbehörde nicht möglich ist, sind diese wichtigen Eckpunkte über den Versammlungsablauf und das Ausmaß der Versammlung nicht bekannt. Der Einschätzung der Polizei und der Entwicklung der vorangegangenen Versammlungen zufolge ist jedoch mit einer vergleichbar hohen beziehungsweise gegebenenfalls sogar einer nochmals gesteigerten Anzahl an Teilnehmern wie bei den letzten beiden Versammlungen zu rechnen, die sich erneut im stark frequentierten Bereich der Nördlinger Innenstadt zu einem oder mehreren Lichterspaziergängen zusammenschließen könnten." Bei dem im Rahmen der vergangenen Versammlungen thematisierten Themen "Coronaschutzmaßnahmen" und "Impfpflicht", welche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Gegenstand der bevorstehenden Versammlungen sein werden, handle es sich um sehr sensible Themen, welche hohes Konfliktpotential mit sich bringen. Das Entstehen einer spontanen Gegendemonstration und ein Ausschreiten der Lage sei deshalb trotz im Wesentlichen störungsfreien Verlaufs der vorangegangenen Versammlungen weiterhin nicht auszuschließen, so die Behörde weiter.

70 Bilder So sah der Zug der Gegner der Corona-Maßnahmen durch Nördlingen aus Foto: Jochen Aumann

Zudem seien bei den vorangegangenen Versammlungen die infektionsschutzrechtlich erforderlichen Abstände erneut nicht durchgängig eingehalten und die im Rahmen der Allgemeinverfügungen angeordneten Maskenpflichten teilweise nicht beachtet worden. Das Versammlungsgeschehen am 17. Dezember zeige außerdem, wie uneinschätzbar sich Versammlungen ohne Leitung entwickeln können. Die bisher angeordneten Beschränkungen seien daher insgesamt weiterhin geeignet, erforderlich und angemessen, um aus diesen Umständen resultierende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch bei den geplanten "Spaziergängen" am 30. Dezember und am 3. Januar zu begegnen. (AZ)

