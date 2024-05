Nördlingen

Erneuter Ladendiebstahl in Nördlingen

Erst vergangene Woche wird ein Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Nördlingen erwischt. Am Freitagabend ist es ein 57-Jähriger, der ertappt wird.

Ein 57-Jähriger ist am Freitagabend, gegen etwa 19.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Wemdinger Straße in Nördlingen ertappt worden. Im Polizeibericht heißt es, dass ihn eine aufmerksame Verkäuferin dabei beobachtet hat, wie er ein T-Shirt im Wert von etwa 15 Euro in seiner Jacke versteckte und so das Geschäft verlassen wollte. ( AZ )

