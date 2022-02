Ernst Mayer wird mit dem Ehrenbrief der Stadt Nördlingen ausgezeichnet

Plus Ernst Mayer ist Mitbegründer der Rieser Musikschule. Als Schulleiter, Geschäftsführer und Lehrer machte er sich um das kulturelle Leben Nördlingens verdient.

Für sein Engagement für die Rieser Musikschule und das kulturelle Leben Nördlingens ist Ernst Mayer der Ehrenbrief der Stadt Nördlingen verliehen worden. Dazu fand am Donnerstag eine Feierstunde statt. Im Kleinen begonnen hat die Erfolgsgeschichte auf einer Terrasse in Nördlingen.