Werner Eisenschink hält Vortrag über jüdischen Arzt im Nationalsozialismus

Dr. David Heimann wurde öffentlich als "Segen der leidenden Menschheit" bezeichnet. Dann kamen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht.

„Vergesst uns nicht!“: So lauteten die letzten Worte der jüdischen Rieser bei ihrer Deportation 1942. Diese Bitte treibt Werner Eisenschink nun schon viele Jahre an, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Im Stadtmuseum schildert er in seinem Vortrag vor dem Historischen Verein das Schicksal des jüdischen Arztes Dr. David Heimann.

Der beliebte Nördlinger Arzt stammte aus Oberdorf, fühlte sich aber in Nördlingen beheimatet, wo er seit 1885 eine Hausarztpraxis führte, erst am Brettermarkt und ab 1911 in seinem Haus in der Löpsinger Straße 32. Der Arzt war Patriot, bekleidete militärische Ränge und versorgte im Ersten Weltkrieg Patienten in den Nördlinger Lazaretten. Ab 1928 wirkte er in Nördlingen auch als Krankenhausarzt. Zu seinem 60. Geburtstag preist die Nördlinger Zeitung Heimann als „Segen der leidenden Menschheit“. Waren seine Patienten finanziell einmal nicht in der Lage, seine Behandlung zu bezahlen, so erließ er ihnen auch schon mal die Kosten.

Der Arzt durfte nur noch als "Behandler" tätig sein

Die Situation änderte sich jedoch einschneidend mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. David Heimann wurde gezwungen, von seinen Ämtern zurückzutreten. Der promovierte Arzt durfte nur noch als „Behandler“ tätig sein, keine Rezepte mehr ausstellen und auch kein Geld für seine Tätigkeit verlangen. Als Heimann am 9. November 1938 die brutale Zerstörung der Wohnung seiner Tochter in Nürnberg miterlebt, wird ihm bewusst, dass er mit seiner Familie die Heimat verlassen muss. Ein in New York lebender, ehemaliger Patient übernimmt die finanzielle Bürgschaft, ein „Affidavit“, für ihn und seine Frau, sodass sie über Frankreich und Spanien nach Portugal fliehen können und im Mai 1941 auf dem vorletzten Schiff den Kontinent verlassen. Bezahlen kann er die Flucht nur durch den Verkauf seines Schlafzimmers an eine Nordrieser Bauersfamilie, da er sonst schon seiner ganzen Habe durch die Nördlinger Nazischergen beraubt war.

In New York angekommen, lebte das Ehepaar bei der Tochter Toni Gutmann. Heimann war dort zwar Teil einer kleinen Nördlinger Gemeinde, konnte aber nicht mehr als Arzt praktizieren. Dennoch versorgte er von den USA aus weiterhin „seine“ Nördlinger Patienten mit Medikamenten. Ohne ihn gäbe es so manchen Nördlinger heute nicht. Ein guter Grund, so fordert Eisenschink, dem verdienten Nördlinger in Zukunft eine Straße zu widmen. Im September 1943 starb seine Frau Bianca. Heimann folgte ihr 82-jährig am 29. November 1953.

Den Heimatteil der Zeitung nach New York geschickt

Sichtlich berührt spendete das Publikum minutenlangen Beifall für Werner Eisenschink. Ebenfalls im Publikum war Elisabeth Glötzer. Ihr Vater, Karl Deffner, pflegte über den Krieg hinaus den Kontakt zur Familie Heimann. So schickte er lange Zeit den Heimatteil der Zeitung nach New York. Im Gegenzug erhielt die Familie Care-Pakete aus den USA mit Lebensmitteln und Kleidungsstücken. Weil die Familien ein gutes Verhältnis hatten, verblieb ein Porträt der zwölfjährigen Toni Heimann bis heute in Nördlingen, das Elisabeth Glötzer nun dem Stadtmuseum schenken möchte. Im Anschluss an den Vortrag übergab sie Museumsleiterin Andrea Kugler das Gemälde. Bereits im kommenden Jahr soll es dann in einer Sonderausstellung über das jüdische Leben in Nördlingen gezeigt werden. Mit dieser Schenkung wird die Familie Heimann in jedem Fall dauerhaft vor dem Vergessen bewahrt werden. (AZ)