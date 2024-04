Nördlingen

Erst bedeutender Ort, dann im Dornröschenschlaf: Die Geschichte der Walkmühle

Plus Vor Jahrzehnten ist es still geworden im historischen Gebäude. Einst gehörte es sogar der Stadt und war eine wichtige Anlaufstelle. Jetzt wird die Walkmühle umgebaut.

Von Martina Bachmann

Die Türklingel geht noch immer. Obwohl es schon mehr als 30 Jahre her ist, dass in der Walkmühle mitten in der Nördlinger Altstadt ein Getreidekorn gemahlen wurde. Hell ertönt sie, doch es kommt keiner, der sich für die Besucher interessiert. Noch nicht. Denn dieses historische Gebäude wird in den kommenden Monaten aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden.

Und dass der lang war, sieht man auf den ersten Blick im Erdgeschoss. Die Fliesen auf dem Boden, beige, mit kleinen bunten Flecken, lagen in den 80ern noch in vielen Häusern im Flur. Links hängt ein Schild mit der Bezeichnung "Mühlenladen", doch diese Schrift würde heute wohl niemand mehr verwenden. Rechts türmen sich Steine, Schotter, eine wackelige kleine Holztreppe führt zum Nebengebäude. Noch immer ist der Antrieb für das Mühlrad zu sehen, das einst mit der Wasserkraft der Eger bewegt wurde. Die fließt gleich neben der Walkmühle, unter dem angrenzenden Nebengebäude, hindurch.

