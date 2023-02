Erst Drogen genommen, dann Auto gefahren

Die Polizei stoppt einen Autofahrer in der Hofer Straße in Nördlingen. Ein Schnelltest bestätigt einen Verdacht der Beamten.

Ein 35-Jähriger ist von der Polizei am Dienstag mit Drogen am Steuer erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde der Autofahrer in der Hofer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Da ein Schnelltest vor Ort positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)