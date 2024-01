Erst Mittelschule dann Gymi: So funktioniert die Einführungsklasse

Am Theodor-Heuss-Gymnasium wird eine Einführungsklasse angeboten. Wer zuvor auf der Realschule oder der Mittelschule war, kann so sein Abi machen.

An ein höheres Arbeitstempo, die größere Stofffülle, eine zweite Fremdsprache oder auch die anspruchsvolleren Prüfungen mussten sich die Schülerinnen und Schüler der Einführungsklasse erst einmal gewöhnen, doch sie haben ein klares Ziel vor Augen: Innerhalb von drei Schuljahren wollen die Jugendlichen, die bislang einen mittleren Schulabschluss besitzen, die allgemeine Hochschulreife erwerben.

Bereits seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es am Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen eine solche Einführungsklasse, die sich zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat und auch im neunjährigen Gymnasium weitergeführt wird. „Mit der Einführungsklasse und den beiden weiteren Jahren der Qualifikationsstufe habe ich drei Jahre Zeit, um mich zu orientieren. Mit dem Abitur steht mir dann die Welt offen“, begründet Sarina ihre Entscheidung für dieses Modell. Sie besucht derzeit mit 18 weiteren die 11E am THG; zuvor war sie Schülerin an der Maria-Ward-Realschule Wallerstein.

Die meisten Schüler kommen von der Realschule Maria Stern

Dieses Ziel, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen, haben alle in der Klasse gemeinsam, weshalb sich vom ersten Schultag an eine gute Klassengemeinschaft eingestellt hat. Evelyn und Jasmin, die vorher an der Mittelschule Nördlingen waren, sind sich darin einig, dass die Lehrkräfte sehr auf die Einzelnen eingehen und viel Verständnis zeigen, heißt es in einer Pressemitteilung des THG. In dem Jahr der Einführungsklasse soll der Stoff nachgeholt beziehungsweise wiederholt werden, den die Absolventen der Mittleren Reife für die Oberstufe brauchen. „Wir werden alle auf einen Wissensstand gebracht. Das finden wir gut“, sagen Linda, wie die meisten 11E-Schüler von der Realschule Maria Stern, und Maja, die zuvor die Realschule Bopfingen besucht hat.

„Es gibt tolle Möglichkeiten am THG, zum Beispiel den Schüleraustausch oder das Orchester“, findet Linda. Auch der Standort in Nördlingen, das neue Schulgebäude und die Option für die allgemeine Hochschulreife werden als deutliche Pluspunkte angesehen. Trotz der guten Atmosphäre und der hohen Motivation müssen vor allem die Schüler, die bislang nur Englisch gelernt haben, viel Zeit in die zweite Fremdsprache investieren. Am THG ist das Italienisch. Die, die an der Realschule schon den Französischunterricht besucht haben, können diesen fortsetzen.

Zur Einführungsklasse im kommenden Schuljahr findet am heutigen Montag, 15. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Nördlinger Gymnasiums win Informationsabend statt. Voraussetzung für die Zulassung zum Besuch der 11E ist der mittlere Schulabschluss einer Real-, Wirtschafts- oder Mittelschule. Informationen zu den weiteren Voraussetzungen und zur Voranmeldung gibt es auf der Homepage des THG Nördlingen unter „Übertritt“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch