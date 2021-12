Nördlingen

17:30 Uhr

Erst verletzt, dann verlobt: Häusliche Gewalt und ein Dilemma vor Gericht

20.134 mal wurden Frauen in Bayern Opfer von häuslicher Gewalt.

Plus Wenn Frauen von ihren Männern verprügelt werden, suchen sie nur selten die Trennung. In Prozessen sehen Richter ein Dilemma: Die Strafe könnte Frau und Familie treffen.

Von Verena Mörzl

20.134 mal wurden Frauen in Bayern im vergangenen Jahr Opfer von häuslicher Gewalt. Oftmals versöhnen sie sich wieder mit den Männern, heiraten sie sogar. Zwei Prozesse am Nördlinger Amtsgericht zeigen genau dieses Muster. Trotz Würgemalen, Hämatomen und blutender Lippe erhalten die Täter eine zweite Chance in der Beziehung.

