Erziehungsberaterin zur Mediennutzung von Kindern: Wie viel ist zu viel?

Smartphones und Co. sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Tipps für Eltern, wie sie ihren Nachwuchs möglichst gut begleiten.

Smartphones sind längst weit mehr als nur mobile Telefone. Mit ihnen werden Fotos gemacht, Videos gedreht oder angeschaut, die neuesten Hits gehört, Nachrichten mit Freunden ausgetauscht, im Internet recherchiert, Spiele gespielt und vieles mehr. „Oft kommen Eltern in die Erziehungsberatung und sehen das Thema Mediennutzung ihrer Kinder und Jugendlichen sehr technokratisch“, berichtet Cornelia Blässing von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Nördlingen. „Ihre Frage lautet dann meist: Wie viele Minuten sind denn nun genug pro Tag? Doch gerade weil das Smartphone heute so ein vielfältiges Gerät ist, sind allgemeingültige Regeln für dessen Nutzungsdauer schwierig aufzustellen.“



Cornelia Blässing ist der Meinung: Ziel der Erziehung sollte sein, dass Kinder eine Ausgewogenheit in ihrem Alltag erleben – dazu gehören neben der Schule auch reale soziale Kontakte, körperliche Bewegung, verschiedene Freizeitaktivitäten und ausreichender Schlaf. Innerhalb dieser Mischung gehört die Mediennutzung in einer Balance dazu.

Außerdem sei es laut Cornelia Blässing wichtig, dass Eltern ihrem Nachwuchs von Anfang an Medienkompetenzen vermitteln. Die KJF-Erziehungsberaterin sieht es auch als pädagogischen Auftrag, Medienkompetenz zu vermitteln. Das umfasst verschiedene Aspekte, auch ganz praktisches, technisches Wissen, etwa wie sie ihre Privatsphäre in sozialen Medien schützen. (AZ)





Konkrete Tipps der KJF-Erziehungsberaterin zum Thema Mediennutzung: