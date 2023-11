Es bleibt alles anders im Brettl in Nördlingen

Aus Wengers Brettl ist Sinas Brettl geworden: Die Wirte-Familie Forner betreibt nun das Nördlinger Traditionswirtshaus.

Am 1. November 2023 ist in der Löpsinger Straße 27 in Nördlingen alles anders geworden. Und doch hat sich scheinbar kaum etwas verändert. Außer dem Namen. Über dem Eingang prangt jetzt Sinas Brettl. Dahinter verbirgt sich die Wirtefamilie Forner um die gebürtige Zipplingerin Marie-Luise Forner, die in Nördlingen außerdem Sinas Gästehaus und die Pension und Wirtshaus Goldener Schlüssel betreibt sowie in Gersthofen das Tagungshotel Asgard.

Schon mit zwölf Jahren hat Marie-Luise seinerzeit in Zipplingen begonnen, in der Gastronomie zu arbeiten, zu einer Zeit, als sich noch niemand Gedanken über Kinderarbeit gemacht hat. Apropos: Der Name „Sina“ steht für die Tochter der Familie, die Hotelfach studiert hat und bis jetzt schwerpunktmäßig das Hotel in Augsburg betreut, aber mittelfristig das Gesamtunternehmen leiten wird. „Nur weil wir sicher waren, dass unsere Tochter in unsere Fußstapfen treten wird, sind wir auf das Angebot von Uli Wenger eingegangen, das Brettl zu übernehmen“, sagt Marie-Luise Forner.

Etwas irritierend finden es dem Vernehmen nach manche Gäste, dass auf der Wengers-Brettl-Webseite kein Vermerk auf einen Weiterbetrieb zu finden ist. Die neuen Eigentümer wollen sich jetzt auf die Entwicklung des „neuen“ Brettls konzentrieren, Mutter Marie-Luise hat persönlich das Kommando in der Küche übernommen, bevor im Januar ein neuer Koch die Arbeit übernehmen wird. Das Ambiente bleibt so gemütlich wie auch schon zu „Brettl-Peters“-Zeiten, dem Vor-Vorgänger. Was wird anders sein als beispielsweise im Goldenen Schlüssel? „Wir verfolgen hier ein anderes Konzept, wir wollen uns ja im Brettl unterscheiden. Regionale Küche, viel Handgemachtes und von Lieferanten aus der Region“, erklärt Sina Forner, „vieles, was man vom Brettl kennt und was man schätzt, werden wir beibehalten. Wir bieten für die Stamm- und alle anderen Gäste das, was sie bisher an ihrem Lokal geschätzt und genossen haben. Nur eben mit unserem Anspruch.“

In den ersten beiden Wochen der Neueröffnung hat die Crew die Abläufe im neuen Lokal perfektioniert und schon viele neue Ideen entwickelt, wie das Brettl zwar bleibt, aber doch anders werden kann. Die Weinkarte wird deutlich erweitert werden, es wird noch mehr frische Produkte aus der Region geben, es wird Geräuchertes aus der eigenen Produktion angeboten, und auch über ein erweitertes Frühstücksangebot – auch für Nichtübernachtungsgäste – wird nachgedacht.

Wann ist das Brettl in Nördlingen geöffnet?

Selbst die Öffnungszeiten, die man bisher vom Brettl kennt, werden infrage gestellt. Zwar behält man die „gelernten“ Zeiten, Dienstag bis Samstag ab 17 Uhr, zunächst bei, doch soll auch das in der Wirtefamilie hinterfragt werden. Sicher sei, dass ein Aufzug eingebaut werde, berichtet die Familie, um wirklich allen Menschen, die das Brettl besuchen wollen, einen weitgehend barrierefreien Zugang zu ermöglichen. „Wir sind froh, das gastronomische Angebot in der Nördlinger Innenstadt bereichern zu können“, meint Marie-Luise Forner, und sie ist stolz auf das Engagement ihrer Mitarbeiter, die sich gerne mit in das Abenteuer Brettl gestürzt haben. Nils Vitzthum, der seit Jahren im Unternehmen ist und auch dort seine Lehre absolviert hat, wird den Service hinter der Bar übernehmen. Mehrubon Nazrov ist für den Service zuständig. Es bleibt alles und wird doch komplett anders. Gerade in der aktuellen Situation alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

