Es gibt mehr Arbeitslose im Ries

Die Zahl der Menschen ohne eine feste Arbeitsstelle steigt an. Das hat auch mit einem Sondereffekt zu tun. In welchen Bereichen Personal gesucht wird.

Die Arbeitslosigkeit im Ries ist im Juli deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,2 Prozent, im Juni lag sie bei 1,9 Prozent und vor einem Jahr bei 2,3 Prozent. Derzeit sind 698 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 83 mehr als vor einem Monat und 33 weniger als vor einem Jahr. Allerdings ist dieser Anstieg auf einen Sondereffekt zurückzuführen.

Wie Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt, können geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer seit dem 1. Juni Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) erhalten. Das habe Auswirkungen auf die Zahlen. „Zudem verzeichnen wir den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren." Junge Menschen beenden in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. "Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Aktuell sind 95 Personen bis zum Alter von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 24 oder 33,8 Prozent mehr als im Juni“, so der Agenturleiter weiter.

252 Personen haben sich im Ries neu arbeitslos gemeldet

Im Juli haben sich im Ries 252 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 73 aus einer Erwerbstätigkeit und 56 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Dagegen konnten 186 ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon nahmen 55 eine Beschäftigung auf und 41 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn die Stellenmeldungen im Juli leicht rückläufig waren.

Von den Betrieben wurden 82 neue Arbeitsstellen gemeldet. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind damit aktuell 608 offene Stellen verzeichnet, gesucht wird Personal vor allem in folgenden Bereichen: Verkauf, Berufskraftfahrer, Lager, Büro- und Sekretariat, Metallbearbeitung, Reinigung, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, spanende Metallbearbeitung, Maschinenbau- und Betriebstechnik und Maschinen- und Anlagenführer. Auf einen aktuell noch unversorgten Ausbildungssuchenden kommen 5,2 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. (AZ)