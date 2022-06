Es herrscht große Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket in Nördlingen

Plus Nur wenige Nördlinger Berufspendler steigen anscheinend auf die Bahn um. Busunternehmen im ÖPNV sind besorgt, dass sie auf Kosten sitzenbleiben.

Bilder von überfüllten Zügen gingen an Pfingsten durch die Medien, als Anfang Juni das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Wie ist die Lage im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in und um Nördlingen? Sind die Züge morgens mit Pendlerinnen und Pendlern überfüllt?