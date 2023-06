Evangelische Chöre aus ganz Bayern treffen sich in Nördlingen

Am 24. Juni wird Nördlingen zum Treffpunkt von über 800 Sängerinnen und Sängern. Was die Teilnehmer und die Öffentlichkeit in der gesamten Stadt erwartet.

Für über 800 Sängerinnen und Sänger aus evangelischen Chören in ganz Bayern wird Nördlingen am 24. Juni ein Ort für Begegnung, für neue Impulse und vor allem eine Gelegenheit zum gemeinsamen Singen sein. Unter dem Motto „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“ lädt der Landesverband „Singen in der Kirche – Verband evangelischer Chöre in Bayern“ und dessen Präsident Volker Glossner seine Mitgliedschöre ins Ries ein. Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, der selbst dreißig Jahre im Verbandsrat tätig war und die Organisation vor Ort innehat, freut sich auf das „Kirchentagsfeeling“, das der ursprünglich schon für 2020 geplante Chortag mitbringen wird.

Evangelischer Landeschortag wird in Nördlingen abgehalten

Nach der Eröffnung im Ochsenzwinger, in dem die angereisten Chöre vom Nördlinger Posaunenchor begrüßt werden, brechen die Teilnehmenden zu einem reichhaltigen Programm mit Workshops an verschiedenen Orten in der Stadt auf, heißt es in einer Mitteilung. Auch für Öffentlichkeit hat der Chortag einige Höhepunkte zu bieten: In St. Salvator gibt es drei 45-minütige „Klangstationen“ mit Musik zu unterschiedlichen Themen. Um 10.45 Uhr machen Knauer und sein Kammerchor St. Georg den Anfang mit Vaterunser-Vertonungen, die von Verdi bis in die Gegenwart reichen.

Darunter befindet sich auch ein Stück, das Steven Heelein, Komponist und Professor für Chorleitung in Bayreuth, eigens für diesen Anlass komponiert hat. Um 11.45 Uhr tritt der Akoo-Show-Choir aus Ghana auf. Die neun für die vierte Deutschlandtournee ausgewählten Sänger überzeugen durch ausdrucksstarken Gesang und ausgefeilte Choreografien und legen in ihrer Performance besonderes Augenmerk auf die musikalische Verarbeitung der Symbolsprache „Adinkra“, die Teil der Geschichte Ghanas ist. Um 14 Uhr lädt der Kammerchor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth unter der Leitung von Professor Heelein zu musikalischen Juwelen aus Mendelssohns Oratorium „Elias“ ein.

Die Orgelmusik zur Marktzeit wird von Studierenden gestaltet

Studierende aus Bayreuth gestalten auch die Orgelmusik zur Marktzeit um 12 Uhr in St. Georg. Deborah Pfanz und Tak Hee Song stellen den Klangreichtum der großen St.-Georgs-Orgel diesmal nicht nur dem Nördlinger Stammpublikum, sondern auch den Gästen des Landeschortags vor. Direkt im Anschluss, um 12.45 Uhr, füllen die angereisten Chöre den Marktplatz mit Musik. Das offene Singen leiten Stefanie Hruschka-Kumpf (Chorreferentin des Verbandes) und KMD Stefan Romankiewicz (Dekanatskantor in Bad Steben).

Zum Abschluss um 17.30 Uhr feiert die große Gemeinschaft der Chöre in St. Georg einen festlichen und musikalisch bunten Abendmahlsgottesdienst, der an die Form des anglikanischen Evensongs angelehnt ist. Zu diesem Gottesdienst ist auch die Bevölkerung eingeladen, denn in der großen spätgotischen Hallenkirche ist trotz der vielen Gäste immer noch Platz für einige Hundert weitere Besucherinnen und Besucher. Im Verlauf des Gottesdienstes singen die Chöre gemeinsam ihre zu Hause einstudierten Choräle, neuen Geistlichen Lieder, Gospels und liturgischen Stücke. Liturgen sind Dekan Gerhard Wolfermann und Pfarrer Martin Reuter. Die Predigt hält Wolfgang Böhm, Referent für Gottesdienst und Kirchenmusik der Bayerischen Landeskirche, die Orgel spielt Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr. (AZ)