Der EVG-Streik wirkt sich auch auf die Riesbahn aus

Die Gewerkschaft EVG bestreikt auch die von Go-Ahead befahrenen Strecken und Bahnhöfe. Am Freitag müssen Pendler mit erheblichen Folgen und Zugausfällen rechnen.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft weitet den Druck in den Tarifverhandlungen aus und hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, am kommenden Freitag in allen rund 50 Unternehmen, in der Zeit von 3 Uhr bis 11 Uhr erneut die Arbeit niederzulegen. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Der bundesweite Streik wirkt sich auch auf die Riesbahn und die weiteren von Go-Ahead befahrenen Strecken aus.

Wie Go-Ahead am Mittwoch informiert, ist mit "erheblichen Auswirkungen bzw. Zugausfällen" zu rechnen. Sobald genauere Auswirkungen bekannt sind, können diese online auf https://www.go-ahead.bayern nachgelesen werden. Go Ahead bedauere die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. (vmö)

