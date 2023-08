Exhibitionist belästigt zwei Frauen in Nördlingen

Zwei Frauen entdecken in Nördlingen, wie ein Mann in der Öffentlichkeit masturbiert. Auf ihn wartet eine Strafanzeige.

Ein Mann hat am vergangenen Donnerstagabend auf einer Grünfläche in einem Nördlinger Wohngebiet Passanten belästigt. Laut Angaben der Polizei bemerkten zwei Frauen gegen 18.45 Uhr, wie der 52-Jährige in der Öffentlichkeit masturbierte.

Da eine der beiden geschädigten Frauen den Täter kannte, ist die Identität des Mannes bekannt. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen einer exhibitionistischen Handlung. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.