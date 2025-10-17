Fabian John wird Gruppenführer

Mit Erfolg hat Fabian John vom Technischen Hilfswerk (THW) den Lehrgang zum Unterführer am Ausbildungszentrum in Hoya abgeschlossen. Der sogenannte Unterführer, umgangssprachlich auch als Gruppenführer bekannt, bildet eine wichtige Stufe innerhalb der Führungsstruktur der Bundesanstalt. Während der mehrwöchigen Ausbildung werden den Teilnehmenden umfassende Kenntnisse in den Bereichen Führung, Einsatztaktik und Entscheidungsfindung vermittelt. Mit dem Bestehen des Lehrgangs ist Fabian John nun berechtigt, die Fachgruppe Notinstandsetzung und Notversorgung (FGr N) des Ortsverband Nördlingen eigenständig zu führen. Die Fachgruppe N gilt als eine der vielseitigsten Einheiten im Technischen Hilfswerk. Ihre Aufgaben reichen von der Beleuchtung und Absicherung von Einsatzstellen über das Fördern und Bereitstellen von Wasser bis hin zum Errichten provisorischer Strom- und Beleuchtungsanlagen. Zudem übernimmt sie einfache Instandsetzungsarbeiten und unterstützt andere Fachgruppen personell und materiell. Damit stellt die Fachgruppe Notinstandsetzung und Notversorgung eine zentrale Unterstützungseinheit dar, die sowohl bei größeren Schadenslagen im Inland als auch bei internationalen Einsätzen des THW zum Einsatz kommen kann.

