Fachlicher Austausch und Innovationen bei den Kutzschbach Partnertagen 2024

Unter dem Motto „KI & IT-Security: Chancen, Risiken und die Zukunft der Arbeitswelt(en)“ boten die Kutzschbach Partnertage eine Plattform für fachlichen Austausch, spannende Diskussionen und innovative Impulse. Über 150 IT-Verantwortliche, Geschäftsführer und Experten sowie mehr als 15 führende IT-Hersteller aus ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit, um über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der IT-Branche zu diskutieren. Neben einer Keynote standen Podiumsdiskussionen zu topaktuellen Themen wie Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und die Rolle des Menschen sowie eine IT-Messe auf dem Programm. Der erste Tag richtete sich gezielt an Geschäftsführer und Entscheider. Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Thomas Kutzschbach eröffnete Geschäftsführer Frank Söder den Tag mit seiner inspirierenden Keynote „Jenseits der Rollen - Selbstbewusstsein und Anpassungsfähigkeit in einer digitalen Zukunft“. Im Anschluss gaben zwei hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen zu den Themen Künstliche Intelligenz und IT-Security spannende Einblicke und neue Perspektiven in die Zukunft der Arbeitswelt und den Umgang mit aktuellen Bedrohungen aus dem Darknet und anderen Cybergefahren. Eine gemeinsame Abendveranstaltung mit Grillbuffet rundete den ersten Tag ab und bot den idealen Rahmen für Networking in lockerer Atmosphäre. Der zweite Tag war den IT-Verantwortlichen und Technikern gewidmet. Im Rahmen einer großen Ausstellung präsentierten renommierte IT-Hersteller ihre neuesten Produkte und Lösungen. Nach der Begrüßung durch die Prokuristen Andreas und Christian Fischer hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich bei einem Weißwurstfrühstück auf der „Kutzschbach Wiesn“ in lockerer Atmosphäre über die neuesten Trends und Entwicklungen in der IT-Branche auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

