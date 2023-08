Fahranfänger fährt alkoholisiert in Nördlingen

Die Polizei stoppt am Sonntag in Nördlingen einen alkoholisierten Fahranfänger. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Nördlingen von der Polizei kontrolliert worden. Der Fahranfänger fuhr den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Alkohol. Am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, ergab die Überprüfung einen Wert von knapp über 0,3 Promille. Als Fahranfänger erwartet den 19-Jährigen ein Bußgeldverfahren (AZ).

