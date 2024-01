Fahranfänger prallt in Nördlingen gegen einen Zaun

Wegen einer Unaufmerksamkeit kommt es in Nördlingen zu einem Unfall. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein Fahranfänger hat am Montagmittag in Nördlingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-Jährige gegen 13.25 Uhr auf der Augsburger Straße. Der junge Mann ordnete sich in die Linksabbiegerspur ein, um auf die Kerschensteiner Straße abzubiegen. Beim Losfahren war der Autofahrer unkonzentriert und wollte geradeaus weiterfahren.

Sein Beifahrer habe ihn daran erinnert, links abzubiegen. Der 18-jährige Fahrer übersteuerte das Auto, sodass er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen abgegrenzten Zaun prallte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. (AZ)