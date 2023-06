Fahranfänger unter Drogen in Nördlinger Verkehrskontrolle

Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen den Verdacht, ein junger Autofahrer könne Drogen konsumiert haben, und ordnen einen Schnelltest an.

In einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße in Nördlingen hat die Polizei am Donnerstag einen 19-jährigen Pkw-Fahrer überprüft. Als die Beamtinnen und Beamten den jungen Mann gegen 0.30 Uhr anhielten, kam ihnen der Verdacht, er könne Drogen konsumiert haben. Ein Schnelltest bestätigte das. Polizeiangaben zufolge zeigte er an, dass der junge Mann vor der Fahrt Amphetamine konsumiert hatte. Sofort beendete die Polizei seine Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Der Fahranfänger muss nun mit einem Fahrverbot, Bußgeld und weiteren Konsequenzen durch die Fahrerlaubnisbehörde rechnen. (AZ)