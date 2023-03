Fahrer rutscht von der Bremse und kollidiert mit Autos

In Nördlingen ist ein Autofahrer beim Einparken von der Bremse gerutscht. Der 70-Jährige blieb dabei unverletzt.

Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Nördlingen von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht. Der Mann wollte bei den Kornschrannen einparken. Die Polizei berichtet, dass er dadurch in das vor ihm geparkte Auto gefahren ist. Durch die Wucht ist dieses Auto wiederum auf das davor stehende Auto aufgeschoben worden. Laut Angaben der Polizei ist dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden. Der 70-Jährige blieb unverletzt. (AZ)

