Nördlingen

11:00 Uhr

Fahrerflucht nach Unfall bei den Kornschrannen in Nördlingen

An den Kornschrannen in Nördlingen wurde am Mittwoch ein geparktes Auto angefahren.

Am Mittwochnachmittag fährt ein Unbekannter bei den Kornschrannen in Nördlingen einen geparkten Wagen an. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Eine unbekannte Person hat am Mittwochnachmittag zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr einen geparkten Wagen an den Kornschrannen in Nördlingen angefahren. Dabei wurde laut Polizei das geparkte Auto an der hinteren Tür der Fahrerseite sowie am Heck beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete, ohne ihren oder seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

