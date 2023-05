Fahrgäste müssen am Sonntag mit Zugausfällen auf der Riesbahn rechnen

Wer an diesem Sonntag mit der Riesbahn fahren möchte, sollte sich online über die Verbindungen informieren. Es fallen Züge aus.

Personen, die an diesem Sonntag, 7. Mai, einen Ausflug mit der Bahn ins Ries und darüber hinaus machen wollen, sollten online nach den entsprechenden Verbindungen schauen. Denn es kommt zu Zugausfällen, wie eine Durchsage am Nördlinger Bahnhof am Sonntagvormittag verkündete.

Zugausfälle am 7. Juni auf der Riesbahn, verkündet eine Durchsage am Bahnhof

So fiel bereits am Morgen der Zug um 10.21 Uhr in Richtung Donauwörth aus, ebenso wird in der App DB-Navigator die Verbindung um 14.21 Uhr mit "Fahrt fällt aus" betitelt. Entsprechend findet auch die Fahrt um 12.12 Uhr von Donauwörth ins Ries nicht statt. Als Grund für die Ausfälle wird laut der Durchsage eine kurzfristige Erkrankung von Personal genannt.

Fahrgäste müssen aktuell ohnehin mit Einschränkungen rechnen. Aktuell fahren Züge nicht bis nach Aalen durch, sondern enden am Bahnhof Goldshöfe. Von dort aus gibt es einen Schienenersatzverkehr nach Aalen. Grund dafür sind Gleiserneuerungen, diese sollen bis zum 19. Juni durchgeführt werden. (jltr)

