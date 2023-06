Fahrrad-Diebstahl an der Nördlinger Kaiserwiese

Unerkannt hat eine Person auf einem Parkplatz bei der Nördlinger Kaiserwiese ein Trekkingrad entwendet, weshalb die Polizei nun nach Hinweisen sucht.

Ein silbernes Trekking-Fahrrad der Marke "KTM" ist am Dienstag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 23 Uhr Gegenstand eines Diebstahls geworden. Das Rad war auf dem Pendlerparkplatz an der Kaiserwiese abgestellt gewesen, allerdings nicht mit einem Schloss versehen. Eine bislang unbekannte Person machte sich das zunutze und entwendete das Zweirad. Um Hinweise zu dessen Verbleib oder zur Tat bittet nun die Polizei Nördlingen. Anrufer können sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 melden. Im Polizeibericht richten die Beamtinnen und Beamten auch einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Bitte achten Sie darauf, Ihre Fahrzeuge zu jeder Zeit gegen unerlaubte Wegnahme zu sichern. (AZ)