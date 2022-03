Fahrrad in der Fußgängerzone gestohlen

Ein schwarzes Mountainbike, das abgesperrt in der Nördlinger Fußgängerzone stand, wurde gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Nördlingen ist ein versperrtes, schwarzes Mountainbike, das in den vergangenen Tagen in der Fußgängerzone, in der Schrannenstraße, auf Höhe einer Bäckerei stand, gestohlen worden. Das schwarze Damenrad der Marke „Bulls“ hatte laut Polizei noch einen Wert von circa 400 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (AZ)