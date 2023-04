Fahrrad in der Nördlinger Feldstraße gestohlen

Der Dieb nutzt nur einen kurzen Zeitraum, um das Fahrrad zu entwenden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Nördlingen ist am Montag in der Zeit zwischen 17.25 Uhr und 17:40 Uhr ein Fahrrad aus dem Hof in der Feldstraße 7 gestohlen worden. Der Dieb erbeutete laut Polizei ein schwarzes Herrenrad der Marke Merida im Gesamtwert von rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat und zum Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)