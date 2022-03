Fahrrad in der Squindostraße Nördlingen gestohlen

Innerhalb von nur 15 Minuten wurde in Nördlingen am Dienstagmittag ein Fahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat am Dienstagmittag zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr in der Squindostraße in Nördlingen ein Herrenmountainbike gestohlen. Nach Angaben der Polizei ist das Fahrrad grün und von der Marke Fuji, Typ Nevada. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)