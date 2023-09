Fahrrad- und Bollerwagendiebe beschäftigen die Polizei in Nördlingen

Die Polizei sucht nach Zeugen. Es geht um zwei Fahrraddiebstähle am Wochenende in Nördlingen. Auch ein Bollerwagen wird gesucht.

Bislang unbekannte Diebe haben am Wochenende die Polizei in Nördlingen beschäftigt und die Besitzer verärgert. Jetzt werden Zeugen gesucht. In der Nacht vom 2. auf 3. September wurde im Reutheweg in Nördlingen ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer entwendet. Das Rad stand unversperrt auf dem Fahrradabstellplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Am Sonntagvormittag wurde dann ein braunroter Bollerwagen aus einem unversperrten Nebengebäude an der Reimlinger Mauer entwendet. Der Schaden beträgt rund 130 Euro. Am Sonntagnachmittag wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Simplon am Berger Tor einfach mitgenommen, obwohl es abgesperrt war. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert und hat einen Wert von ca. 2500 Euro. In allen drei Fällen bitte die Polizei um sachdienliche Hinweise unter 09081/29560. (AZ)