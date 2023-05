Fahrrad vor Nördlinger Turnhalle gestohlen

Unbekannte stehlen am Montag in Nördlingen ein Fahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben am frühen Montagnachmittag bei der Turnhalle in der Augsburger Straße in Nördlingen ein schwarzes Fahrrad gestohlen. Laut Polizeibericht wurde das schwarze Damenrad der Marke Pegasus zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Fahrrads unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.