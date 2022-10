Fahrrad wird am Nördlinger Bahnhof gestohlen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer kann Hinweise geben?

Ein weißes Herrenmountainbike der Marke Cube ist am Mittwoch zwischen 7 und 13.30 Uhr gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Das Fahrrad befand sich zur Tatzeit am Fahrradabstellplatz des Parkhauses am Bahnhof. Die Polizei bittet um Hinweises zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)