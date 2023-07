Fahrrad wird auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt

Reifen zerstochen und das Licht beschädigt: Unbekannte zerstören Teile eines Fahrrads in Nördlingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr hat eine 14-Jährige ihr E-Bike der Marke Cube auf dem Fahrradabstellplatz beim Kaufland in Nördlingen abgestellt. Während ihrer Abwesenheit bis etwa 21.45 Uhr warfen laut Polizeibericht Unbekannte das Fahrrad auf den Boden, stachen die Reifen platt und beschädigten die Beleuchtungseinrichtung. Die Höhe des Sachschadens könne derzeit noch nicht genau beziffert werden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. (AZ)

