Fahrradfahrer bei Unfall mit Autofahrer in Nördlingen verletzt

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Nördlingen einen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß entsteht ein hoher Schaden.

Ein Fahrradfahrer hat sich am Dienstag bei einem Unfall in Nördlingen verletzt. Laut Angaben der Polizei befuhr ein Autofahrer am Dienstagabend die Industriestraße und wollte links abbiegen. Dort hielt er zunächst ordnungsgemäß an, übersah jedoch beim Abbiegen einen 32-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Fuß- und Radweg in der Hoferstraße unterwegs war.

Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer, verletzte sich an den Beinen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 1050 Euro. (AZ)

