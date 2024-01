Prozess nach nächtlichem Unfall: Betrunkener Radler verletzt Passantin

Plus Ein junger Mann aus Nördlingen muss sich wegen einer Kollision mit einer Fußgängerin verantworten. Er gibt zu: Zeitweise habe er zu viel getrunken.

Die Kombination aus Alkohol und Autofahren ist keine gute, und das ist vielen Menschen bewusst. Zu gefährlich können die Folgen sein. Doch stattdessen auf das Fahrrad auszuweichen, ist meist genauso wenig erlaubt oder zwangsläufig weniger gefährlich. Ein Nördlinger kollidierte betrunken auf seinem Fahrrad mit einer Fußgängerin – die musste sogar im Krankenhaus behandelt werden.

Dass er betrunken unterwegs war, streitet der 20-Jährige vor Gericht auch nicht ab. Mit Freunden habe er gefeiert und ab dem Nachmittag Alkohol getrunken. Am Abend habe er sich dann auf den Heimweg durch die Nördlinger Innenstadt gemacht: "Ich habe die Geschädigte übersehen, sie fiel zu Boden. Ich habe dann versucht, Erste Hilfe zu leisten", schildert der junge Mann. Schließlich sei eine Frau zu Hilfe gekommen, die den Krankenwagen gerufen habe. Der kam – zusammen mit der Polizei.