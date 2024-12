Fahrt des THG zum Planspiel „Der Landtag sind wir!“ im Bayerischen Landtag

Einen Schultag der besonderen Art erlebten die zehnten Klassen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen. Sie hatten die einmalige Gelegenheit, einen ganzen Tag im Landtag zu verbringen. Als einzige Gruppe aus ganz Schwaben in diesem Jahr durften sie auf Einladung des Landtagsamtes für die Durchführung des Planspiels „Der Landtag sind wir“ direkt in den Bayerischen Landtag nach München kommen. In der Regel findet das Planspiel an den Schulen vor Ort statt. Während des im Auftrag des Landtagsamtes vom Centrum für angewandte Politikforschung (C.A.P.) der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführten Planspiels bilden die Schülerinnen und Schüler den Bayerischen Landtag ab, begeben sich in die Rolle von Abgeordneten und agieren als Parlamentarier mit fiktiven Biographien in Fraktionssitzungen, Ausschüssen sowie im Plenum. Sie beraten und beschließen einen realitätsnahen Gesetzentwurf. Nach Beendigung der Spielphase findet ein Gespräch mit Abgeordneten statt, in dem die Erfahrungen der Akteure aus dem Spielgeschehen mit den Erfahrungen der wirklichen Parlamentarier verglichen werden können. Die Arbeit in den Räumen des Landtages, die an dessen Sitzungstagen von den Abgeordneten genutzt werden, machte die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis. Die Schüler durften auf den Spuren der Abgeordneten wandeln und erlebten das Maximilianeum in seiner vollen Pracht, einschließlich des an Sitzungstagen allein den Abgeordneten vorbehaltenen Bereichs der Landtagsgaststätte. Es war eine wertvolle Erfahrung, demokratische Prozesse hautnah zu erleben und aktiv zu gestalten. Die Erkenntnis, dass komplexe Fragestellungen nicht im Handumdrehen entschieden werden können, sondern vielmehr der geistigen Durchdringung und des Aushandelns von Kompromissen bedürfen, wurde auf eindrucksvolle Weise vermittelt und erlebt. So bereicherte die Landtagsfahrt nicht nur den Unterricht im Fach Politik und Gesellschaft, sondern hinterließ auch einen bleibenden Eindruck bei allen Teilnehmenden.

