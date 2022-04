Fahrverbot für zwei junge Männer in Nördlingen

Die Polizei stoppt zwei junge Männer in Nördlingen. Beide müssen ihren Führerschein erst einmal abgeben.

Zwei junge Männer hat die Polizei am Dienstag aus dem Verkehr gezogen. Ein 21-Jähriger wurde in der Stollberger Straße in Nördlingen angehalten. Er sei unter Drogen gestanden, berichten die Beamten.

Bei einem 25-jährigen Autofahrer zeigte ein Alkotest gegen 20 Uhr in der Bürgermeister-Reiger-Straße mehr als 0,5 Promille an. Beide jungen Männer können sich auf ein Bußgeld von jeweils 500 Euro, ein Fahrverbot und Strafpunkte in Flensburg einstellen. (AZ)