Fahrverbot und Bußgeld nach Alkoholfahrt

Am Donnerstagmorgen wurde in Nördlingen ein Mann mit einem unzulässigen Alkoholwert aufgehalten. Er muss nun mit Fahrverbot und Bußgeld rechnen.

Ein 58-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen bei einer Verkehrskontrolle einem Atemalkoholtest unterzogen worden. Laut Polizeibericht roch der Mann deutlich nach Alkohol, der Test vor Ort ergab dann einen Wert von 0,8 Promille. Der 58-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ)