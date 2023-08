Fahrzeug angefahren: 500 Euro Sachschaden

In Nördlingen wird ein geparkter Pkw von einem Unbekannten angefahren. Dieser entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein schwarzer, ordnungsgemäß geparkter VW Tiguan ist zwischen Mittwoch, 9.30 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr in der Straße "Tändelmarkt" in Nördlingen angefahren worden. Dabei entstand am Fahrzeug ein etwa fünf Zentimeter langer Kratzer an der hinteren linken Türe.

Wie die Polizei berichtet entfernte sich der Verursacher anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt unter der Telefonnummer 09081/2956-0 Hinweise entgegen. (AZ)