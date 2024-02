Nördlingen

13:17 Uhr

Fahrzeuge stoßen nach missachteter Vorfahrt zusammen

Ein 47-Jähriger fährt von Ederheim kommend in Richtung B466. An der dortigen Kreuzung will er weiter Richtung Ofnethöhlen fahren, übersieht jedoch einen anderen Pkw.

Zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro ist es am Freitagabend gekommen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer fuhr dem Polizeibericht zufolge gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße DON1 von Ederheim kommend in Richtung B466. An der dortigen Kreuzung wollte er geradeaus weiter in Richtung Ofnethöhlen fahren. Allerdings übersah er dabei einen von links kommenden 19 Jahre alten Pkw-Fahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen fuhr. (AZ)

