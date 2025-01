Unfallflucht in Nördlingen: Fahrer beschädigt Schild und flüchtet

Ein Mitarbeiter der Stadt Nördlingen hat am Montagvormittag in der Kerschensteiner Straße einen Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie er beim Wenden seines Fahrzeugs ein Schild beschädigte. Das hat die Polizei mitgeteilt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer. Da der Vorfall unverzüglich bei der Polizei gemeldet wurde, konnte der verantwortliche Fahrer schnell ermittelt werden. Dieser erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

