Nördlingen

vor 17 Min.

Falsche Verdächtigung: Griff an den Busen im Festzelt frei erfunden?

Plus Eine 45-jährige Rieserin behauptet, ein Bekannter habe sie auf dem Stabenfest unsittlich berührt. Doch nach den Ermittlungen wird sie selbst angeklagt.

Von Matthias Link

Es gibt Fälle, in denen sich Frauen zu Unrecht als Opfer männlicher Gewalt darstellen. Einen solchen Anklagefall musste das Nördlinger Amtsgericht am Donnerstag aufarbeiten. Eine 45-Jährige aus dem mittleren Ries hatte einen mit ihr bekannten 69 Jahre alten Rieser Kaufmann wegen sexueller Belästigung angezeigt: Er solle sie auf dem Stabenfest 2023 im Festzelt umarmt und anschließend mit der vollen Hand an ihre Brust gefasst haben. Aufgrund ihrer Ermittlungen hielt die Staatsanwaltschaft diesen Vorwurf aber für erfunden und nahm an, dass die Frau ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann auslösen wollte. Es erging ein Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung, gegen den die Frau Einspruch einlegte.

Die Angeklagte blieb in der Verhandlung bei ihrer Version. Über ihr Verhältnis zu dem Mann sagte sie, dass sie ihn schon seit mehr als 20 Jahren kenne und ihr Ex-Mann in dessen Firma gearbeitet habe. Sie habe ihn immer nett gefunden, „mehr aber nicht“. Nachdem sie von ihm an die Brust gefasst worden sei, habe sie ihm eine Ohrfeige gegeben und der Mann habe sich bei ihr entschuldigt. Die Frau war in Begleitung ihres damaligen Freundes auf dem Volksfest, der zum Zeitpunkt der angeblichen Tat jedoch nicht bei ihr war. Der 69-Jährige war mit seinem Bruder und einem Freund auf dem Fest und saß an einem Tisch in der Nähe, beim Zeltausgang. Als der 69-Jährige mit seinen beiden Begleitern abends zum Heimgehen aufstand, kam es zu der Umarmung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen