Falsche Zeit für Gebühren? – Stadträte sind sich beim Parken uneinig

Parken in der Nördlinger Altstadt könnte in Zukunft etwas kosten. Darüber waren die Stadträte nicht einig.

Plus Vor allem bei den Kosten für das Parken in der Altstadt sind sich die Stadträtinnen und -räte noch nicht einig. Manche sehen die Maßnahmen als ersten Schritt.

Von Jan-Luc Treumann

In einem Punkt herrschte Konsens im Stadtrat: Es sei gut, dass das vorgestellte Verkehrskonzept für die Nördlinger Altstadt nicht sofort beschlossen wurde, sondern es noch Zeit zum Beraten gebe und man hören könne, was die Bevölkerung dazu sagt – wobei Oberbürgermeister David Wittner vermutet, dass sich vor allem jene melden werden, die für sich einen Nachteil sähen. Man müsse für die gesamte Bevölkerung abwägen. Wie sahen die Räte die Maßnahmen der Stadt?

Thomas Mittring (Stadtteilliste) hielt Tempo 20 für eine gute Idee. Der Fraktionsvorsitzende befürworte die Sperrung des Marktplatzes im Sommer. In einem Punkt sah Mittring in seiner Fraktion aber ein Problem: "Wir haben klar aus unseren Reihen eine Absage für die Parkgebühren gekriegt." Die Menschen sollten ja in die Stadt fahren. OB Wittner entgegnete, es könne ja jeder in die Stadt fahren. Es gehe um die Lenkungsfunktion, vor den Stadttoren könne jeder kostenfrei parken. Dass die Stellplatzsatzung überarbeitet werden soll, sah Markus Hager (Stadtteilliste) positiv.

