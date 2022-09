Falscher Polizist in Nördlingen unterwegs

Ein Mann gibt sich am Mittwoch in Nördlingen als Polizist aus und nimmt einem 13-jährigen Fahrradfahrer 15 Euro Verwarnungsgeld ab. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Am Mittwoch, 21. September, gegen 7.15 Uhr, ist ein 13-Jähriger auf dem Weg in die Schule in der Würzburger Straße von einer Person aufgehalten worden, die sich als Polizist ausgab. Der falsche Polizist führte eine Fahrradkontrolle durch und hatte mehrere Dinge zu bemängeln. Anschließend verlangte er von dem 13-Jährigen 15 Euro als Verwarnungsgeld und fuhr dann davon.

Der circa 30 bis 40 Jahre alte und etwa 180 Zentimeter große Mann hatte kurze braune Haare und eine normale Figur. Der Mann trug ein blaues Hemd, Jeans und weiße Nike-Air-Turnschuhe. Er soll ein blaues Auto, vermutlich einen VW, gefahren sein, der gelbe Streifen an der Seite sowie einen Aufdruck " Polizei" hatte.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu dem Mann und dem Fahrzeug sowie zum Tatgeschehen. Die Polizei warnt vor dieser betrügerischen Person und weist darauf hin, dass Kinder kein Verwarnungsgeld zahlen müssen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

